周思潔斜槓YouTube成功打造「周思潔人生投資學」網路平台 。（萊格悠提供）

周思潔去年不畏疫情進軍線上課程，打造「周思潔人生投資學」網路平台，教導普羅大眾後疫時代生存之道，今（18日）釋出新集數「從王力宏婚變探討人設崩壞的漣漪效應」，立刻在網路上引起轟動！周思潔提到5000字「蕾神之鎚」讓王力宏的人設崩壞，但她卻有不同角度的解析，認為婚姻關係不應該一味隱忍，應當「有恩報恩、有仇報仇」，只是「減四分，還他六分」，讓對方知道你的憤怒，如果無法溝通、一忍再忍，終歸像此事件一樣，就造成極大的「能量反撲」。

周思潔也提到「沒被善用的錢，注定是會失去的錢」，男方財富自由，卻沒有一棟房子、一輛車是登記在為他生了3個孩子的老婆身上，周思潔提醒：「錢應該是帶給我們人類幸福美好的，但你對待一個5年為你生了3個小孩的女人，聽了有種五臟六腑要移位的感覺，我們真的很心疼，那真的是很傷身體！」周思潔認為「讓你形象破滅的人，是來教你明白的人」，希望天下男女皆能由「蕾神之鎚」事件學到寶貴的東西，「再次討論時，應該是帶著祝福，就算他們要離開，也都必須帶著感謝，才能迎向下一段美好的關係」 。

周思潔也替李靚蕾抱屈，認為她與王力宏婚後除了在美共創事業，各持二分之一的股權，但王先生這麼會賺錢，創造幾十億的財富，但居然無房無車是給老婆的。很多圈內人都在討論，一個這麼有錢的男人，未免對太吝嗇了！她形容得知時五臟六腑都快移位，「我們真的很心疼，我相信王太太是很愛王力宏的」，認為不只李靚蕾，很多女性在婚姻裡為了愛、為了家庭、孩子不斷隱忍，想用各種方法溝通，「相信李一定也用盡了各種方法，沒有得到有效的溝通，能量反撲，就走到這一步了」。

周思潔希望大家將心比心，「任何人活在那樣的環境，是無法再忍耐下去了。不要誆說『這樣不是毀了另一個男人嗎』，因為這就是大宇宙的一個能量反撲」；很多人都以為，只要人不知有什麼不可以，但在能量場裡它完全記錄這一切。周思潔比喻就像吹汽球，吹到一定的點，你不趕快停止，那就是迎接爆破，「王力宏事件就是一個能量完全反撲，我要勸大家一句話，你現在的痛苦有多大，就代表曾經的不明有多深」，她相信王先生真的很優秀、一表人才，在很多向度是很優秀的好人，「但他必須要勇敢回到他的內心，不要再強辯」。

針對王力宏事件，周思潔有一句話想分享，「讓你形象破滅的人，是來教你明白的人」，假若每一個人生命中遇到類似的事， 要自省往往最痛的傷，也是最好的老師，當真實、謙卑的回歸內心，「答案真相一個一個你都會看一清二楚，我們的生命才能重新反轉」，她認為：「頭腦只愛爭辯，我們不要再停在頭腦的向度，這次事件，是天下男女一個很重要的教材。」我們應該從他們的經歷中記取好或不好的，從當中學到什麼寶貴的禮物，當再次討論時，應該是帶著祝福，「就算他們要離開，也都必須帶著感謝，才能迎向下一段美好的關係」 。