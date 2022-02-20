【愛傳媒葉元之專欄】陳時中一鬆口參選，蘇貞昌2月19日就加碼說台灣防疫世界第一，歸功於陳時中的領導，企圖把防疫的光環，轉化為陳時中參選的養分，讓陳時中在參選前，好好消費指揮官這個位置。

但是，陳時中的防疫真的好嗎？

我來提醒大家幾件事：

一、在前年疫情剛開始時，陳時中呼籲健康的人不要戴口罩，還好台灣人不聽政府的話，紛紛戴口罩保護自己。

二、諾富特飯店的破口，造成去年5-7月的三級警戒，飯店員工早就有向衛福部檢舉飯店沒做好分流，但衛福部不當回事，把責任踢給桃園市衛生局。

三、3+11到底是誰做的決策？有沒有會議紀錄？陳時中到現在還說不清楚。

四、入境普篩是在野黨呼籲半天後，陳時中才願意做。

五、為護航高端，陳時中不願意購買足夠的國際疫苗，還說世界怎麼跟得上台灣。連一開始日本要捐AZ、企業要捐BNT，陳時中都愛要不要，造成當時疫苗普及率嚴重落後。等民意激烈反彈，陳時中才對國際疫苗採開放態度。

試想，如果一個市長，是這樣一個容易決策錯誤、會踢責任、粉飾太平、慢半拍、有私心的人，大家認為他會是一個好市長嗎？

作者為新北市板橋區市議員

照片來源：衛福部官網截圖。

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