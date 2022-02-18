太陽集團創辦人周焯華（洗米華）去年11月因涉嫌在大陸違法開設賭場被捕，隨後有報導指出連安以軒老公陳榮煉的德晉集團也是被鎖定的目標之一，上月30日澳門警方開記者會證實逮捕了陳姓、蔡姓兩位嫌犯，可見安以軒與周焯華太太陳慧玲這個農曆新年可能不太好過。陳慧玲日前情人節打破沉默，曬出照片表達心聲：「今年情人節不需要花朵，不需要朱古力（巧克力），只想一家人身體健康」。

根據港媒報導，47歲的周焯華在1994年間開始從事澳門博弈業起家，花了10年時間便成為澳門賭廳之王，2007年他成立太陽城集團，服務範圍包括影視娛樂、環球旅遊、餐飲體驗、奢華購物、酒店及度假村管理等，旗下上市公司包括太陽國際、凱升控股、帝國環球、太陽娛樂，也跨足餐飲業，年收入相當驚人。

傳聞陳榮煉被捕，安以軒公司回應：「藝人私事不作回應，謝謝」。（圖／中時資料照片）

而比事業成就更廣為人知的，是周焯華近年的風流情史，除了和他生下長子的前妻楊素梅外，2002年周焯華和原本是做保險員的陳慧玲結婚，2015年周焯華和陳柏霖舊愛、混血辣模Mandy Lieu上演「世紀牽手」，逼得陳慧玲一度心死提離婚，但在周焯華挽回之下，兩人重修舊好，2019年港媒報導，Mandy Lieu收了約11億台幣分手費，正式退出這場兩女爭一男的戲碼。

陳慧玲久違發文吐心聲。（圖／翻攝自heidi.honey IG）

周焯華傳出被捕認罪後，港媒報導Mandy Lieu將名下價值約4億台幣的豪宅抵押給「小賭王」何猷龍換現金，傳聞是為周焯華還債，人在英國的Mandy Lieu還跨海簽屬相關法律文件，引發外界好奇兩人是否私下復合。而被封為最強正宮的陳慧玲，近日悄悄重返IG分享近況，昨(17日)她發文說：「考試合格後，回我們店親手冲的第一杯玫瑰拿鐵給自己飲，不錯」，情人節時她更曬出照片，卑微表達自己的小小願望，只說不需要花和巧克力，只要全家健康。

陳慧玲被讚是最強正宮。（圖／翻攝自heidi.honey IG）

陳慧玲接著曬出長輩圖說：「今天是情人節，送給您三個情人：一位伴你一生、一位常陪左右、一位永留心中，這三個情人非常重要，千萬別拒絕，收下吧！因為他們是：健康，平安，快樂！」，引來網友回：「周太加油！照顧好自己照顧好屋子裡的人！」、「加油，最緊要身體健康！」、「祝你一家健康，平安，快樂」、「保重！熬過去，都會好起來！」。