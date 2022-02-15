昨天（2/14）是西洋情人節，一名女網友抱怨，沒收到情人送的花，卻收到哥哥姊姊送的「花椰菜」，還在卡片寫道：「這是你一生中收到最貴的花」，氣得她眼神死¬¬。雖是抱怨文卻洋溢滿滿的手足情，逗樂近萬網友喊：「真心愛你的家人無誤」、「務實 你哥的女人幸福了」。

女網友在臉書社團《●【爆廢公社】●》怒氣沖沖發文，表示情人節沒收到情人送的花，卻收到哥送的花：「你娘豆漿 花椰菜」，並附上她拿著一束包裝精美超大「花椰菜」卻眼神死的照片，另外還有小卡片上面寫著：「水雞飄，情人節快樂，這是你一生中收到最貴的花。哥哥姊姊。」。

近萬名網友被這溫馨的貼文逗樂，紛紛回應：「真幸福，很實際的東西」、「有兄弟姊妹的祝福就是溫暖又有創意呀」、「這是送給獨特的妹妹啊，有哥真好」、「情人送浪漫，親哥送實用」、「超讚！超實際！因為具有相當高的營養價值！」、「務實 你哥的女人幸福了」。

有網友說：「其實妳也很有喜感，敢貼這個娛樂大家，目前高雄這一顆換算大概25元」，原PO回：「姐姐說那顆$40」。

另有不少網友好奇為何原PO叫「水雞飄」？原PO也解釋「『水雞飄』是台語 ㄕㄨㄟ ㄍㄟ ㄆㄧㄠ，這個可能在南部才會聽到，真正的意思其實不太好聽。但是在南部就是如果跟很好的朋友、家人鬧著玩的時候都會這樣稱呼。」，原PO自己也會叫哥哥「水雞源」。