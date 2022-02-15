不少人都會透過網路拍賣，買賣商品，一名男網友表示，自己很常透過拍賣收購二手球鞋，近日買了一雙二手9成新的球鞋送給女友，當作情人節禮物，沒想到卻惹得女友不開心，令他不解地問「二手鞋真的有這麼糟嗎？」貼文引發網友熱議，多數人皆認為送二手商品當禮物，真的很失禮。

原PO昨（14）日於論壇《Dcard》透露，自己很常在拍賣網站、臉書社團購買二手球鞋收藏或自己穿，因為市場上部分鞋款，若是全新品就會被炒高價格，反觀二手狀況良好的鞋，CP值比新品還要高，「我不想被當盤子」，

原PO指出，近日在拍賣網站上看到一雙和自己同款不同色的NB球鞋，剛好是女友的尺寸。（圖／翻攝自Dcard）

原PO指出，近日在拍賣網站上看到一雙和自己同款不同色的NB球鞋，剛好是女友的尺寸，由於賣家只有穿一次，所以外觀有9成新，和對方多次確認細節，確定是正品後就下單了，便想著趁情人節時送給女友，和女友一起穿情侶鞋。

豈知，女友得知是二手鞋後，坦言無法接受，更怒罵「哪裡有問題，送我這種東西」，原PO無奈地說，身邊的朋友上網買二手鞋也幾乎是常態，並訊問「二手鞋真的有這麼糟嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「你好失禮，送禮絕對沒有在送二手的」、「平常還好，但重要的節日送二手的就真的很失禮了，好像你不願意為她多花點錢的感覺」、「送禮送二手的我第一次看到」、「我不能接受，感覺好噁，會有別人的腳味」、「感覺問題吧！你可以接受的事，不見得人家能接受，我買香水也不介意全新二手，但送禮一定是送全新欸」。