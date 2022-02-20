一對兄弟租屋同住，但租屋處隔音不佳，害得單身弟弟屢被哥哥與其女友「砲戰」聲吵到難以入眠。豈料，某日弟弟不但聽到兩人「床事秘密」，更驚見哥哥的「淫娃女友」不但坐上小王機車，還當場上下其手，讓他震驚又煩惱不知該如何處理。

一名網友在Dcard以「我哥的淫娃女友」為題發文，他表示哥哥最近交了女友，三不五時就帶回房做壞壞的事，無奈租屋處隔音不佳，砲聲穿牆，害單身的他只能忍耐，不然就是做「人工排除手術」。

豈料某晚突然聽到哥哥與女友的對話，女友埋怨原PO哥哥「太快」、「很沒用」，不久哥哥疑似睡著，女友卻跑到陽台講電話，叫人來接她。

原PO跑去陽台偷看，驚見來者竟是常跟哥哥一起打球的朋友，且「淫娃」一坐上機車，竟直接抓對方龍根，行徑十分大膽。

隔天早上，原PO還在猶豫該怎麼向哥哥開口，哥哥竟先向他借3萬元，稱要買iphone13 pro當女友生日禮物。更扯的是，哥哥還約原PO與小王一起去打球，之後和女友4人一起吃燒肉，讓原PO直呼：「天啊，現在是怎樣？是想拉我加入他們團隊嗎？」。

不少網友看完勸：「我要是你就直接跟你哥說了！不然讓他知道～你看著他傻下去，不只對你哥傷害大（愛情~掰、友情~掰）對你們兄弟感情傷害也大(親情~掰），早死晚死都要死，不如一次給他個痛快」、「不好意思講的話就用寫的啊，你哥太扯了，不要被當成搖錢樹啊，而且還綠油油」、「你哥提款機，你哥朋友按摩棒」。