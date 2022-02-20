公廁天花板竟出現日本經典恐怖電影《咒怨》中小男孩的臉，真的十分嚇人。（翻攝臉書《●【爆廢公社】●》）

話說廁所不管是在國外還是台灣，總流傳著許許多多的恐怖傳說。一名網友就分享，某日去公廁方便時，因有些便秘而不太順暢，當他正努力奮戰時，無意間抬頭一看，竟赫然見到一恐怖畫面，讓他嚇到「7天宿便都排出來」，畫面曝光也讓廣大網友笑翻，直呼「催屎神器」。

一名網友在臉書私密社團《●【爆廢公社】●》發文：「剛剛去公廁方便一下，本來有點便秘上不出來，抬頭往上一看....林撈勒.....7天的宿便都排出來了」。

只見公廁破損的天花板上，竟然露出一張慘白小男孩臉，瞪大雙眼、嘴巴大開，露出十分驚恐的表情，猛然看見，確實十分駭人。原來這是日本恐怖電影系列《咒怨》中，與媽媽伽椰子一起待在屋子裡，全身慘白的小男孩「佐伯俊雄」的劇照。

不少網友看完哈哈大笑回應：「催屎神器」、「看到這個真的...會罵三字經...連祖宗十八代都全部問候一遍」、「新訓中心每間都放一個都不會便秘了」、「我本來去公廁就會四個面看一下，這下好了⋯⋯我天花板也要看了」、「這會髒話跟屎一起噴」、「何止7天，這腸子都會爆出來吧」、「小鬼:啊~啊~槓，這不只7天吧！」。