晶圓代工二哥聯電公布1月營收 204.73 億元，月增 0.95%，年增31.83%，連續4個月創下單月營收歷史新高，不過跟台積電1月營收月增10.8%，仍有不小差距。聯電元月營收看似不錯，但多數網友並不買單，紛紛表示，「沒用了，一句2023供過於求嚇死所有人」、「景氣循環股還月增這麼少 明天趴了」、「落後大哥太多 聯二哥我們不要了」。

元月因農曆春節工作天數減少，但聯電產能全數滿載，加上新合約適用調漲後價格，1月合併營收月增1.0％達204.73億元，創下單月營收歷史新高，與去年同期相較成長31.8％。

聯電預估，今年第1晶圓出貨量將持平，晶圓平均美元價格較上季提高5%，產能利用率維持 100%，毛利率上看 40%。法人預期首季營收將較上季成長5％並續創季度營收歷史新高。

聯電1月營收公布後，引發PTT股板網友熱議，大多數人一面到不看好，直指「看不到大哥車尾燈」、「一邊10%一邊不到1%」、「二哥也太弱了」、「三弟月減都噴了 阿二哥月增還爛掉」、「產能已滿出來 沒有新產能開出 營收很難增加」、「學學Intel業務嘴 股價就不會這麼疲弱」、「87高層自己出來喊 是想低收嗎」。

但有其他網友認為聯電營收穩定成長還不錯，「還可以吧 真的沒那麼爛 就是被自己嘴巴喊死」、「年增31.8% 蠻猛的」、「月增還可以 就是太誠實了」、「聯電沒這麼糟，就是差個燕子來了~」、「笑死 還2023怎樣根本就在騙你下車」、「台積趕快漲上去 二哥才有救」。