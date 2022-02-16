MEMS(微機電)晶片設計公司鈺太(6679)法說報喜，去年每股大賺15.06元，且預告今年產能無虞，營收會再有兩位數成長，今股價開盤即衝高，一度衝上468元歷史新高。

鈺太去年營收報喜，全年營收27.4億元、年增加441%，稅後淨利6.25億元、年增加達103%，全年每股稅後盈餘為15.06元，其中合併營收、稅後淨利均寫下歷史新高。

鈺太2021年營運大幅成長主要是搭上疫情帶動的PC、筆電商機，推動MEMS麥克風出貨力道強勁，鈺太MEMS麥克風截至2021年底的筆電市占率已經提升到48%。

隨著產品的升級，鈺太今年D-mic(數位麥克風)滲透率將持續成長，出貨量將可望從去年的2.5億顆成長至3.5億顆，2022年市佔率將可達55~60%，且2023年仍維持成態勢。

鈺太對於2022年持續樂觀，半導體產業最關心的產能上，鈺太預告今年產能取得沒有問題，總量也會比去年增加，看好今年營收會有雙位數成長，毛利率也會再進一步上升。