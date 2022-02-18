英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）周四在投資人大會上表示，今年公司營收估將實現低個位數增長，他並透露如果有企業團體出面收購英國晶片設計大廠安謀（ARM），英特爾應該會有興趣參與。

基辛格表示，英特爾今年營收估將達到760億美元（相當於成長2%），但明後年可望加速至中高個位數增長。

分析師預估英特爾今年營收可能成長1%，明年增長3%，後年進一步成長8%。

英特爾並預估今年經調整後每股盈餘為3.50美元，略超出分析師預估的3.44美元。

財務長Dave Zinsner表示，英特爾在拓展市占之際，也將強化財務紀律，他預估英特爾的資本支出在未來兩年達到高峰後，毛利率將保持在54%～58%之間，低於逾60%的歷史高點。他並坦承，重返晶圓代工事業將影響利潤表現。

輝達上周宣布放棄收購安謀，其執行長黃仁勳周三在財報發布後，坦承這項交易因無法克服龐大的監管壓力而破局。安謀母公司軟銀集團則表示將推動安謀的上市計畫。

當被問及對安謀是否有興趣時，基辛格表示，在輝達向軟銀提出要約之前，晶片業就已經在討論合組團隊來收購安謀。他表示，英特爾樂見安謀走向股票首次公開發行（IPO），或者由某個團隊擁有，「我們不是安謀的大客戶，但我們確實使用其技術。因為我們也將安謀納入我們IFS（晶圓代工業務）計畫的一部分，因此對安謀而言，英特爾將成為更大的客戶。如果有一個企業團隊出面要收購安謀，我們可能會非常樂意以某種方式參與行動。」

在談到收購以色列晶圓代工廠Tower Semiconductor時，基辛格表示，這不會改變英特爾在歐洲的投資計畫。

此外，在全球晶片供應持續緊缺之際，英特爾周四表示，桌機版Arc獨立繪圖處理器推出的時間從今年第一季延後到第二季，而筆電版Arc獨立顯卡則將按原訂計畫於第一季出貨。

英特爾的Arc獨立顯卡將直接迎戰輝達和超微。該公司表示，OEM製造商將在今年第一季推出採用英特爾Arc顯卡的筆記型電腦，英特爾將在第二季推出桌機版Arc顯卡，然後在第三季出貨工作站顯卡。