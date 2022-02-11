疫情打亂全球供應鏈，可望在下半年緩解。貨櫃航運巨頭馬士基2021年營收大爆發，成為史上最賺錢的一年，並打算將股息提高7倍，公司高層預估，今年下半年供應鏈問題將趨緩。

金融時報報導，馬士基表示，2021年營收成長55%至620億美元，而息稅折舊攤銷前盈餘暴增2倍，達到240億美元創下空前紀錄。

馬士基執行長Soren Skou表示，過去2年疫情造成港口壅塞、貨櫃短缺，加上消費者需求激增，一路支撐史上首見高運價，帶動馬士基獲利爆炸性成長，去年財報在各方面表現均創高。

馬士基指出，供應鏈瓶頸將持續到第2季，下半年之後將逐步緩解。Skou認為，他們面對疫情尾聲的經驗不足，儘管接下來如何發展充滿變數，但可以確定的是，今年第1季和2021年同樣旺盛，第2季需求也相當強勁。

馬士基說，新冠疫情的大部分時間，一堆貨物堆積如山等待運送，這種情形將在下半年開始減少；這代表貨櫃運力的壓力可望紓解，海運公司營收也跟著下滑。值得一提的是，目前最忙碌航線的運費比2019年高出10倍之多。