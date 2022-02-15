就在投資人逐漸適應美Fed將採取激進升息手段，以壓抑通膨壓力之際，美國政府示警俄羅斯可能隨時入侵烏克蘭，全球避險情緒升溫，為金融市場投下新變數，國際股市普遍走弱，而虎年首週上漲逾600點的台股也出現拉回，讓盤面的可操作性下降。所謂的「可操作性」重點在於盤面不能忽多忽空，買進與賣出的訊號不能頻繁出現，而在訊號出現後，要能延伸出一波攻勢，而非馬上遇到反向抵抗，然後陷入整理，目前的台股即有這種意味，暫於18300~17700點區間整理。

短線上，上週的台股儘管出現週級別日出訊號(當週高點越過前一週高點，同時收盤確認)，但是本週台股卻未直接上攻，反而在2/14日出現日級別的日落訊號(當日低點跌破前一日低點，同時收盤確認)，等於中線剛轉強，短線就隨即回檔，顯示近日在俄烏緊張及美Fed升息壓力的背景下，市場買盤並不積極。對於多方而言，年後首週的週K線低點17712點必須力守，同時要盡快越過2/10日高點18338點，試圖走出N字突破；否則整理期會拉長，行情恐要拖到3月中旬才會發動，在此之前，行情以個股表現為先。

之前提到著眼於電子淡季效應，部分資金轉往運輸股點火，當中的航空股，不僅擁有海轉空的運輸需求，同時也有客運業務可望迎來復甦的轉機，如華航及長榮航等後續的想像空間將優於貨櫃航運股，而如今長榮航已率先創下新高。至於多次提到的電動車、元宇宙等族群，由於前景看好，資金認同度相對較高，相關供應鏈今年至今多有一波攻勢。如IC設計的創惟、群聯、智原、世芯-KY，車電概念的怡利電、華晶科、強茂、宏致，IC通路的文曄、華立，伺服器的奇鋐、雙鴻等，這些股票因有新的買盤進駐，將其納入新的年度投資組合，建立了一定數量的持股，故普遍有多方型態，後續這些股票在拉回過程，可望有先前錯過的場外買盤進場，值得進一步留意。

（本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華）

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