智原(3035)宣布，已成功交付多項工廠自動化相關的ASIC設計案，主要應用於工業物聯網(IIoT)領域。這些設計包含工業機器人、可編程控制器(PLC processor)、工廠自動化的控制器與網通等應用，採用8吋及12吋製程技術，並提供客戶工業級的功能可靠度與長期供貨承諾。

智原營運長林世欽表示，工廠自動化應用需要更高效能的CPU及完整的傳輸介面IP，一方面可快速連接多樣的裝置以取得數據，同時即時分析數據，從而實現工業4.0。智原在強大的運算能力上擁有重要的技術，並熟悉各種IP開發，相信智原的專業將協助加速產業升級工業4.0。

智原擁有數十年的SoC與IP開發經驗，能滿足日益上升的工廠自動化需求。其豐富的ARM處理器經驗，包含Cortex A系列的多核心子系統，可為客戶提供高速運算效能。同時，智原完整的自有IP資料庫涵蓋了USB、PCI Express、Giga-bit Ethernet 有線網路與CAN-FD Bus等符合多邊接口協議(multi-protocol)的傳輸介面，同時支援新舊協定，方便連接各種邊緣裝置(edge device)。