俄羅斯最大銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)周四指出，該行所有的系統都運轉正常，並且已經準備好應付俄羅斯軍隊最新行動所帶來的任何事態發展。該行可能會遭受西方國家下一波的制裁。
俄羅斯軍隊在周四早晨對烏克蘭數個城市發動了攻擊，發射了導彈，並且在南部海岸登陸了部隊。
美國政府一位官員曾在周二表示，如果俄羅斯繼續入侵烏克蘭，俄羅斯聯邦儲蓄銀行和第二大的VTB銀行將面臨美國政府的制裁，並警告俄羅斯沒有一家金融機構是安全的。
俄羅斯聯邦儲蓄銀行表示，已經為形勢的任何發展做好了準備，並透過各種方案來確保客戶資金、資產和利益獲得保護，同時保證銀行的功能能全面運作。
該行此前拒絕就潛在的制裁威脅進行評論。
而莫斯科證交所最新宣布，股市將在當地周四上午10點恢復交易。此前該證交所宣布將取消交易。
目前莫斯科股市的MOEX指數早盤大跌28%，指數跌破2200點；RTSI指數跌34%。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。