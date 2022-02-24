俄羅斯最大銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)周四指出，該行所有的系統都運轉正常，並且已經準備好應付俄羅斯軍隊最新行動所帶來的任何事態發展。該行可能會遭受西方國家下一波的制裁。

俄羅斯軍隊在周四早晨對烏克蘭數個城市發動了攻擊，發射了導彈，並且在南部海岸登陸了部隊。

美國政府一位官員曾在周二表示，如果俄羅斯繼續入侵烏克蘭，俄羅斯聯邦儲蓄銀行和第二大的VTB銀行將面臨美國政府的制裁，並警告俄羅斯沒有一家金融機構是安全的。

俄羅斯聯邦儲蓄銀行表示，已經為形勢的任何發展做好了準備，並透過各種方案來確保客戶資金、資產和利益獲得保護，同時保證銀行的功能能全面運作。

該行此前拒絕就潛在的制裁威脅進行評論。

而莫斯科證交所最新宣布，股市將在當地周四上午10點恢復交易。此前該證交所宣布將取消交易。

目前莫斯科股市的MOEX指數早盤大跌28%，指數跌破2200點；RTSI指數跌34%。