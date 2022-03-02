俄烏戰爭、盧布重貶，讓投資俄羅斯債券的國內壽險公司踩到地雷；壽險公會今根據統計指出，壽險業投資俄羅斯整體曝險為1382億元，占整體壽險業資金僅0.46％，曝險比例不高。

雖然盧布重貶，壽險公會表示，壽險公司主要以持有美元計價的俄羅斯公債為主，且投資出於資產負債管理考量，故負債面特性、長期持有、收取利息為目的，會計帳列以攤銷後成本為主，年期約有9成年期在10年以上，近期市場雖遭逢震盪，但對整體財務影響風險尚屬可控範圍。

壽險公會指出，我國壽險業持有的俄羅斯債券是俄烏衝突前所購入，包括標準普爾等三家信評公司均給予俄羅斯投資等級的信用評等，屬信用良好之投資等級標的，為符合保險相關法令規範之投資行為。

壽險業資金運用向以穩健及安全性為考量，具備嚴謹的投資篩選及風險控管程序，且依循「機構投資人盡職治理守則」辦理。日前信評機構下調俄羅斯主權評等或信用展望，乃基於俄羅斯近期遭國際制裁後對經濟與金融之潛在衝擊所觸發，非自始屬低信評之投資。

有鑒於近期俄烏衝突持續且地緣政治局勢多變，壽險業將持續追蹤及評估國際制裁對俄羅斯償付能力的衝擊，短期縱使因金流受阻或資產凍結而暫時延遲付息，爾後若局勢有所緩和，壽險公會表示，亦有機會可回復正常。