瑞信一位投資策略師表示，由於西方制裁而引發的大宗商品危機當中，中國人行正處於獨特的支撐地位，這可能為人民幣的大幅升值鋪路。

瑞信的短期利率策略師Zoltan Pozsar說，烏克蘭上演的危機，已經導致大宗商品出現一種「完美風暴」，可能削弱歐元體系，助長西方的通膨，威脅金融體系。

俄羅斯的入侵是二戰以來最大規模的戰爭，已經造成170萬名難民。當危機和戰爭結束後，美元應該大幅貶值，在一籃子大宗商品支撐下，人民幣會大幅升值。

目前這場軍事衝突導致大宗商品價格飆升，推進鎳價格來到14年高價。俄羅斯也警告，西方制裁會導致油價飆破300美元。

Pozsar說，今天俄羅斯的大宗商品就像2008年的次貸；相反的非俄羅斯的大宗商品就像2008年的美國國債。一個價格下跌，另一個的價格則上漲，不管你站在哪一邊，都要被迫追加保證金。

Pozsar表示，受本國政府制裁的拖累，西方國家的央行將無法提供填補市場缺口所需的緊急流動性等支援。他補充稱，中國的人民銀行則沒有面臨此類限制。

該瑞信策略師進一步表示，中國出售美國債券和購買便宜的俄羅斯大宗商品，將協助中國人行控制通膨；另一方面，西方經濟體則有大宗商品短缺、衰退等問題。或者，中國人行可以印鈔票來購買俄羅斯大宗商品。

Pozsar認為，這也是歐元/人民幣市場的誕生，也是中國第一步去打破歐元/美元市場的霸權。