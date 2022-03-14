近期人民幣迅速升值的趨勢能否持續？瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤博士認為，短期內人民幣匯率強勢可望持續。但瑞銀預計，2022年內人民幣將貶值2-3%至6.4-6.5。

汪濤認為，首先，中國出口增長可能放緩。全球供應鏈的競爭加劇，儘管Omicone疫情中確診病例數量相對較高，但大陸主要外貿競爭對手中已很少出現大規模限產的情況。供給端的限制降低，疊加需求端全球增長放緩，會給出口帶來下行壓力，預計出口增速將逐漸放緩。其次，隨著國內疫苗接種覆蓋率的擴大和深化（尤其是加強針），以及國內局部疫情和跨境出行的管理經驗積累，跨境旅行相關防疫政策正常化的可能性會有所提高。換言之，服務貿易逆差也可能逐漸從目前低位小幅回升，削弱經常專案順差規模。

瑞銀美國經濟團隊最近預測年內美聯儲將加息6次、每次25個基點，到11月聯邦基金利率將升至1.50%，因此中美利差可能縮窄。此外，瑞銀最近也預計美元兌歐元將走強。如果這些預測兌現，在其他情況不變的情況下，CFETS匯率指數可能走強。再加上出口走弱，這可能促使央行採取應對措施。不能排除中國人行會再次上調外匯存款準備金率。央行於2021年12月15日上調了銀行外匯存款的存款準備金率，旨在減少中國銀行體系對市場的外匯供應，從而減輕人民幣的升值壓力。自政策公佈以來，2021年12月和2022年1月人民幣升值趨勢暫緩。2021年5月31日，央行14年來首次提高了外匯存款準備金率。隨後，在6月至9月的大部分時間裡，人民幣兌美元匯率從5月底的6.37跌至6.45-6.50左右。本輪人民幣快速升值期間，央行沒有採取其他調整措施，在這種背景下人民幣持續升值。

2月人民幣兌美元升值0.8%，其中主要升幅出現在2月14日之後兩周，期間升值幅度達0.7%。此外，年初至2月，基於貿易加權的CFETS貨幣籃子人民幣匯率指數升值2%以上，並達到近年來的高點。

人民幣兌CFETS貨幣籃子升值部分反映了俄羅斯盧布貶值。從技術分析上看，俄羅斯盧布大跌直接推動近期CFETS貨幣籃子人民幣匯率指數上漲。俄羅斯盧布在CFETS貨幣籃子中的權重為3.7%。自地緣政治風險升溫後，俄羅斯盧布對人民幣貶值已39%，年初至今貶值近50%。年初至今CFETS貨幣籃子人民幣匯率指數的升值幅度中，俄羅斯盧布貶值的拉動作用占到約一半。