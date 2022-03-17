中國官方表態支持陸企海外掛牌，釋利多安撫市場，在美股掛牌的阿里巴巴、百度漲幅逾3成，連動陸港股市的ETF今早絕地大反攻，5檔ETF漲幅逾1成，包括中信中國50(00752)、中信中國50正2(00753L)、台新MSCI中國(00703)、富邦恒生國企正2(00665L)、FH香港正2(00650L)。

有關大陸的總經預測，瑞銀集團將中國2022年國內生產毛額(GDP)增速預期從5.4%下調至5%。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤博士表示，未來幾個月可能會有更多城市收緊防疫限制，持續的時間也會更長，這會抑制消費復甦。俄羅斯-烏克蘭戰爭導致能源價格上漲，全球成長步伐放緩，這也給中國帶來了壓力。

汪濤預計中國當局會加大支持力度，包括可能在未來一兩個月降息10個基點，以及進一步下調銀行存款準備金率。政府還會推出額外的財政寬鬆措施，放鬆房地產政策。

瑞銀現在預計，中國今年全年居民消費價格漲幅將達到2.7%，下半年料上漲3.5%。工業生產者出廠價格平均漲幅預計為5%，上半年將保持高位。由於大宗商品價格上漲和出口走弱，預計貿易順差與GDP的比例將比先前的預期低0.5個百分點。

汪濤也預計年底人民幣兌美元匯率可能小幅走弱至6.5。