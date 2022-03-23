由於中國官方上周宣布將力保市場穩定，包括與美國積極溝通中概股監管問題、反壟斷政策透明化及鼓勵房地產企業併購等政策紅利，配合陸股基本面也有堅實支撐，帶動陸股、港股同步強彈，而隨著俄烏戰火稍歇，美股及亞股都呈現落底反彈，推升今（23）日在台股交易、與各國股指連動ETF大漲，尤其陸港日及印度等ETF。

據統計，今天在證交所交易的ETF中，中信中國50正2漲勢最凌厲，大漲超過8％，富邦恒生國企正2、FH香港正2、中信中國50等都各勁揚5～7％以上，富邦日本正2、富邦NASDAQ正2、富邦印度正2、台新MSCI中國及統一FANG+等，同步拉升上漲4％以上。

此外，還有富邦恒生國企、國泰網路資安、元大S&P500正2、台新全球AI、國泰智能電動車、富邦未來車、富邦元宇宙等，與各國連動的股指或與科技相關（包電動車、網路資安、元宇宙、AI人工智慧等）的主題式ETF，今天齊步高歌，股價上揚逾2～3％。