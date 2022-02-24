根據美銀美林證券對基金經理人的調查，經理人認為今年主要投資風險是升息，比重達41%，擔心若通膨持續升高，可能促使各國央行快速升息、縮減債券規模。換句話說，資金收縮才是主要風險。而近期干擾市場的俄烏衝突，大多數經理人並未將其視為主要風險。近期科技股成為市場的殺盤重心，今早多檔台股掛牌的ETF跌幅都超過4%，包括富邦NASDAQ(00662)國泰北美科技(00770)、國泰智能電動車(00893)、富邦未來車(00895)、台新全球AI(00851)、統一FANG+(00757)等。

去年漲勢最強勁的科技股，今年反而成為下跌幅度最大的族群。投資專家林奇芬分析，為何台股與美股科技股，有如此大差異呢？其實，還是回到投資本質，巴菲特的名言：「當資金退潮時，可以看出誰在裸泳。」過去二年全球央行大幅撒錢、降息、擴大寬鬆，讓資金狂潮推升股債市大漲。而今年起，開始進入資金收縮年，美國聯準會先停止QE，繼而升息，第三步是縮減資產負債表，三個步驟逐漸收縮資金，將考驗投資市場耐震度。

林奇芬認為，當市場資金寬鬆，甚至是零利率時代，幾乎各類資產都有所表現，甚至一些「本夢比」股票也非常活躍，例如「元宇宙」、「星鏈」、「太空旅行」等尚未實現的題材，都可推升股價大漲。但當市場資金收縮、利率升高時，股價就要回到更為務實的「本益比」考量，先前許多過度飆漲的股票，就面臨修正壓力。

投資人喜愛的美國科技基金，反而成為過去三個月修正幅度最大的基金，甚至還把去年一整年報酬率吃掉了。以統一FANG+(00757)而言，今天盤中再波段新低，來到40.86元，今年來的跌幅，已經吃掉去年全年的漲幅。林奇芬認為，美股中也存在許多獨角獸企業，如微軟、蘋果、亞馬遜、Alphabet、輝達等，都具有長線投資價值，在股價適度修正下，不必完全看淡境外科技基金。