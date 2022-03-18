中央銀行今年第一季理監事會議決議調升官方利率，且一次調升1碼（25個基本點，即0.25個百分點），瑞銀投資銀行研究部北亞地區經濟師鄧維慎表示，這是2011年7月以來的首次升息，而且還一次升息25個基本點，「對台灣來說，相當罕見」，打從2007年以來央行所有的升息決議都僅採取 12.5個基點的步伐。

瑞銀先前已估計央行會在這次會議就開始升息，「是少數幾家如此估測的投行之一」，鄧維慎表示，此次的升息規模比平時更大，同時也會影響到央行可轉讓定期存單(NCD)的利率，將在所有期限內提高整整25個基點，這也不同於過往的升息作法，NCD利率的漲幅往往遠低於貼現率。

鄧維慎預期，央行將會有更多的升息動作，預計今（2022）年將再升息兩次，每次升息12.5個基點，一次會在6/16第二季理事會，另一次會在9/22的第三季理事會議上。

此外，受到全球通膨高漲衝擊，瑞銀投資銀行全球經濟師團隊最近將全球GDP年增率預測下調1個百分點，鄧維慎表示，據此基準點，臺灣經濟年增預期亦被下調至2.8％，但瑞銀仍然認為臺灣勞動力市場將保持穩健，並預計臺灣第二季和第三季GDP年增將保持在3％以上。