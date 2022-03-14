大陸國務院總理李克強14日主持召開國務院常務會議。會議提出，密切跟蹤國際局勢變化、大宗商品走勢等和對大陸的影響，完善應對舉措。此外，李克強還特別提出，退稅減稅是穩定宏觀經濟的關鍵性舉措，要確保稅款按既定時限退回給企業。

央視新聞報導，李克強在會上提出，要落實穩市場主體保就業的宏觀政策。他強調，退稅減稅是穩定宏觀經濟大盤的關鍵性舉措，要儘快推出增值稅留抵退稅實施方案，確保稅款按既定時限退到企業帳上。對其他減稅降費政策，抓緊研究延期、擴充、加力的安排。

會議還提出，推動特定國有金融機構和專營機構依法上繳利潤及時入庫、支持地方落實減稅降費的轉移支付及時直達市縣基層。引導金融機構推出具體措施，提升中小微企業融資可得性、降低綜合融資成本。同時，積極擴大內需。保障電力、煤炭穩定供應。

會議還指出，強化週期性調節，把穩增長放在更突出位置，努力完成全年目標任務。此外，會上還確定「政府工作報告」重點任務分工，要求落實推動經濟在爬坡過坎中保持平穩運行。