消息面：

1.俄烏戰爭影響當地小麥生產，引發全球供需失衡的預期，周一小麥期貨價格創下歷史新高。美國芝加哥小麥期貨漲停，終場收漲7%，為每蒲式耳（bushel）12.94美元，該期貨價格上周已經大漲41%，創下60年來最大單周漲幅。巴黎小麥期貨價格亦創下收盤新高。

2.俄羅斯與烏克蘭結束第三輪談判，雙方在開設人道走廊方面取得部分進展，但在停火協議方面仍然喬不攏。兩國表示很快將展開第四輪談判，但都不抱太大期望。

3.德國總理蕭茨周一表態不支持將俄羅斯原油和天然氣列入制裁，並警告此舉將危害歐洲能源安全。蕭茨表示，德國正在加快擴大能源來源的計畫，但不能在一夕之間就停止俄國能源進口。德國是俄羅斯原油最大的買家。

4.外媒報導歐盟委員會正在草擬新能源策略，以減少對俄羅斯天然氣的依賴，目標是1年內將俄國天然氣用量減少八成，預計最快將於周二提案。

5.最近曾傳出喜訊的伊朗核協議談判陷入僵局。俄羅斯要求在伊朗核協議恢復後，俄國在伊朗的貿易、投資與軍援不會因美國對俄國的制裁而受到影響。

6.周一美國期油收漲3.72美元或3.2%，為每桶119.40美元，盤中一度站上130.50美元，創下近14年近高。布蘭特期油收漲5.1美元或4.3%，為每桶123.21美元，盤中最高升至139.13美元，亦創下近14年新高。自今年初以來，全球油價已經上漲約60%。俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）表示，如果美國與歐盟禁止俄羅斯原油進口，國際油價可能漲破300美元。美銀表示，如果俄羅斯每日出口全世界的700萬桶原油消失，油價可能漲破200美元。高盛預期，油價每上漲20美元，歐元區經濟將下滑0.6個百分點，美國經濟將下滑0.3個百分點。

7.在避險需求帶動下，周一紐約期金收漲29.3美元或1.5%，為每盎司1995.9美元，盤中一度漲破2000美元大關，站上了2007.5美元，創下2020年8月以來最高價。獲利了結賣壓出籠，鈀金跌0.9%，為每盎司2,976.21美元，稍早一度站上3,440.76美元，創下歷史新高。俄羅斯占全球鈀金產量約40%，西方國家對俄羅斯祭出的大量制裁措施，可能影響鈀金供應。其他貴金屬方面，銀價下跌0.4%，報每盎司25.57美元。鉑金跌0.5%，報每盎司1,116.01美元。

8.在基本金屬市場，俄國供應可能受阻的預期持續帶來提振，周一期鎳價格暴漲75%，為每公噸50,600美元，盤中一度飆升78%、站上51,600美元，創下近15年新高。俄羅斯占全球約10%的鎳金屬供應。獲利了結賣壓湧現，LME指標期鋁下跌3.2%，為每公噸3,725美元，盤中一度漲破4,000美元大關，創下歷史新高。銅價下跌4.1%，為每公噸10,240美元，盤中一度站上10,845美元，創下歷史新高，今年以來銅價已經漲逾10%。期鋅上漲1.1%，為每公噸4,096美元，盤中站上4,248美元，創下15年新高。花旗表示，未來一個月整個金屬市場都偏向上行，俄羅斯和烏克蘭生產的金屬都已經出現供應短缺的情況。

9.資金湧向避險資產，周一ICE美元指數尾盤上漲0.33%，報99.24。歐元兌美元連跌第3天，但仍守在1.08美元之上。歐元一度跌破1瑞士法郎，為2015年初以來首見，最低曾跌至0.99723瑞郎、貶0.51%。歐洲央行將於本周召開貨幣政策會議，市場普遍認為該央行本次會議仍將按兵不動，要到今年12月才可能升息。不過近來能源價格急飆，歐洲央行的政策立場是否受到影響，將成為市場關注焦點。