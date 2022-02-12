貨櫃三雄1月營收全部繳出，持續維持年增、月增趨勢，淡季中同寫新猷，長榮和萬海更是有著近百、破百的年成長率，而對比之下，陽明年增74%讓不少網友失望之餘，又見周五長榮繳出亮眼成績，股價仍下跌的前車之鑒，擔憂表示「下週一刺激了」。

通常首季為航運淡季，然而今年供需失衡，運價持續於高檔徘徊，三雄營收再創新高，長榮昨日公布1月營收達568.41億元，月增8.8%、年增99.9%，創下歷史單月新高；而萬海周五（11日）公布1月營收達325.1億元，首度站上300億，月增39.8%、年增140%。

另外，陽明公布1月營收355億元，月增1.3%、年增74%。雖然仍持續呈成長趨勢，但就單月增長來看，比起長榮、萬海稍顯遜色，底下網友難掩失望之情，「+74？只有這樣」、「萬海一半」、「都快被萬海追上了，慘」、「這月增也太弱了」、「真的比另二個還爛」、「就這？」、「要變三哥了」、「下週一刺激了」。

不過長榮和萬海單月營收都曾在去年意外月減，反觀陽明則連續20個月不斷創新高，因此也有不少網友為陽明抱屈，「沒有月減過的，要求不要那麼高」、「陽明沒月減，很猛好不好，是弱什麼」、「連續20個月月增，好扯」、「連續20個月增，有沒有破紀錄阿」、「連續月增20個月還被當成垃圾，台股真的好嚴苛」、「連續20個月月增，然後被罵爆，偉哉台股」、「連續月增20個月了」、「連續月增20個月，每個月都在創新高」。

長榮交出破紀錄營收表現後，周五開盤小幅上漲後回落於平盤震盪，尾盤小跌0.5元，以131.5元作收；而陽明和萬海則跌逾1%，分別收在112元、172元。