國際評比機構「標普全球」（S＆P Global）日前公布2022年永續年鑑（The Sustainability Yearbook 2022）結果，長榮航空首次參與便入選，拿下全球航空業銀獎。長榮宣示，公司將持續精進企業永續治理績效，成為全球指標企業的承諾。

標普全球提供全球資本市場信用評比、風險評估等服務，每年初依照前年度企業永續評鑑（CSA）結果發布永續年鑑，評鑑環境、社會、公司治理3大面向，得分須排名所屬產業別前15％，且與其產業別中得分最高的企業差距30％內，方能入選永續年鑑。

2021年全球共有超過7500家企業參與企業永續評鑑，橫跨61個產業別，長榮航空在全球51家參選的航空公司中表現亮眼，入選年鑑更榮獲全球航空業銀獎佳績。

長榮航空表示，公司2021年首次參與企業永續評鑑即獲此榮耀，是對於長榮航空ESG指標績效的肯定，而長榮也於評鑑題組中的風險管理、供應鏈管理、隱私保護、環境報告、環境政策與管理系统、餐損管理、產品包裝材、社會報告、勞工實踐指標、人權、企業公民與慈善11個項目取得航空產業最高分。

長榮航空強調，將繼續以「安全、服務、永續」為企業永續發展的核心價值，在疫情衝擊及環境永續意識抬頭的情況下擬定靈活策略，包括優化貨機航線，投入客機載貨提升運能。

長榮也加速數位轉型的腳步，如引進EVA e-Library數位書刊，優化自助報到功能及推廣生物辨識登機，提供安全便捷的無接觸服務，並為達到2050年淨零碳排放的承諾而努力。