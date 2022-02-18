俄烏政局情勢混沌不明，美股全面下跌，台股加權指數18日開低在18250.37點，權王台積電（2330）開低在638元，高價股如股王矽力-KY（6415）、股后信驊（5274）等同步下挫，解封概念指標股華航（2610）、長榮航（2618）逆勢高飛，惟盤面上少數亮點，台股早盤指數跌幅擴大，下跌逾百點。

受到華盛頓、俄羅斯因烏克蘭戰情關係益發緊繃衝擊，美國四大指數17日全面重挫，資金稍晚加速湧向防衛型類股以及公債、黃金等避險資產。

道瓊工業平均指數2月17日終場下挫1.78％（622.27點）、收34312.03點，創1月27日以來收盤新低。那斯達克指數下挫2.88％（407.38點）、收13716.72點，創1月27日以來收盤新低。費城半導體指數下挫3.74％（133.09點）、收3422.60點。

元富投顧指出，從籌碼來看，台股融資波段減幅大於指數跌幅，有利籌碼整理，加上外資由賣轉買，台股呈現高檔整理格局，區間以18000～18500點來看待。外資淨空單增加1023口至1.6萬口，屬中性偏多操作。

從技術面來觀察，台股力守萬八關卡，且KD交叉向上，站在月線季線之上，若量能超過3000億元，且權值股表態，台股仍有上攻空間，月線18147點為多空關鍵。

全球各國走向解封，國境開放只是時間問題，資金轉往解封概念股，有華航、長榮航、鳳凰、雄獅。高價千金股明顯轉弱，進行籌碼調整，聚焦外資投信同步買超個股，有華邦電、旺宏、至上。短線新冠肺炎疫情變化迅速，盤面資金輪動快速，未來將進入震盪整理格局。