哥哥女友偷吃讓他崩潰！1名網友日前情人節在房間聽到隔壁房的哥哥與其女友大戰，不過哥哥卻突喊「我不敢動…我怕一動就X了」，最後2人仍迅速結束，該網友以為當晚已結束，沒想到之後他卻聽到哥哥女友偷偷溜出房間並坐上「哥哥球友」的機車，對方甚至當場抓住男方下體，舉止超曖昧，讓他目睹後超崩潰。

該網友在Dcard上發文，他的哥哥日前交了女友，對方2人平時在隔壁房間做愛聲不大，不過今年情人節晚上哥哥女友喝醉酒回家，哥哥當晚與對方「大戰」一番，原PO笑說「明明隔一道牆，口水吸吮東西聲音超大」，之後更聽到哥哥說「我不敢動…我怕一動就射了」結果最後2人草草結束，哥哥女友還說很沒用。

網友發現哥哥女友偷偷半夜溜出房間並坐上「哥哥球友」的機車，對方甚至當場抓住男方下體，舉止超曖昧，讓他目睹後崩潰。（翻攝自Dcard）

該網友說，之後隔了約1小時，他發現哥哥女友在陽台與他人通話說「我現在沒事啊，他整個睡死…那你現在來接我啦」，他之後偷看發現哥哥女友竟上了「哥哥球友」的機車，並目睹對方一上車就直接抓住該球友下體，球友說「不要抓啦急什麼，等一下到我家在玩」，原PO當下嚇壞、來不及拍照。

該網友說，哥哥因為仍在熱戀期，隔天還向他借3萬想買手機給女友，他事後崩潰發文詢問網友該怎麼辦？其他網友則說「我要是你就直接跟你哥說了！不然讓他知道，你看著他傻下去，不只對你哥傷害大（愛情、友情），對你們兄弟感情傷害也大」、「你哥提款機，你哥朋友按摩棒」、「這女的是有沒有這麼缺」。