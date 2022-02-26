租房或買房，最擔心遇上生活習慣不同的鄰居，而一名媽媽在臉書透露，隔壁鄰居的孩子經常在房間內播放電音舞曲，音樂分貝大到牆壁都在震，讓她不堪其擾。

這名媽媽在臉書社團《爆怨公社》發文，稱自己住在透天社區，家中有位即將滿3月的寶寶，只是隔壁戶鄰居有一名正在讀大學的小孩，該位大學生經常在下午與晚上時，在房間內大聲播放電音舞曲或抖音夯歌，導致兩戶相連的牆壁時不時都會猛烈震動。

原PO表示，鄰居夫妻個性溫和，她過去曾好意提醒對方須注意音量，但每隔一陣子問題又反覆上演，再加上透天社區沒有設置管委會，實在讓她不堪其擾，也在文末哀怨表示，很懷念住公寓時有管委會能處理大小事。

文章曝光後，不少網友紛紛留言猜測，「應該是故意，大聲音響vs寶寶哭聲，對上了」、「寶寶會哭，他們放音樂分享也是合理」、「等你小孩哭了就換他要忍耐，互相囉～」；也有住公寓的網友表示，住公寓一樣會遇上惡鄰居，稱自己的樓上鄰居每天都會發出桌椅碰撞聲，小孩也在樓上跑來跑去，經常不停歇地從早吵到晚。