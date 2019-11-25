住處隔音不良，還遇上時時刻刻「開戰」的鄰居，真的會讓人崩潰！一名女大生抱怨，隔壁鄰居是一名畢業學姊，但她經常跟不同男子「啪啪啪」，房間宛如砲房，慘的是屋子隔音其差無比，女方淫叫、男生淫叫、床的聲音、啪啪聲、各種dirty talk通通聽得到，甚至還聽到「有射到床上嗎？」，讓她無比崩潰。

這名女大生在Dcard發文表示，剛搬到新家，發現隔音非常不好，常常聽到隔壁已畢業學姊的打砲聲。包括女方淫叫、男生淫叫、床的聲音、啪啪聲、各種dirty talk、女方淫蕩的各種撒嬌，通通聽過。

更誇張的是，學姊會直接把樓下大門密碼告訴砲友，讓他們自己開大門上樓，房東換了密碼也沒用，她還是會把密碼給出去。甚至還發生過某個砲友還在學姊房裡，另一名炮友自己按密碼進來跟房內砲友打招呼後，去頂樓拿自己的衣服的誇張情節，讓女大生質疑：請問其他住戶的安全在哪？我的安全在哪？

女大生表示，試過很多方式「提示」隔牆有耳還是沒用，房東也表示不方便管，她只好自己傳訊給學姊，豈料竟然隔牆聽到學姊跟砲友撒嬌：隔壁會罵我啦。

對於女大生如此悲慘的遭遇，網友紛紛回應表示「人不要臉天下無敵 辛苦原Po」、「祝她得病或暈船後被拋棄 說真的給其他人密碼真的很超過 應該違反當初租屋的條約吧？條約沒說不能給外人密碼？否則退宿嗎？？？媽的有夠危險」、「建議先錄音下來！再跟房東好好談一次希望換房，房東不處理再將錄音檔當場放給房東聽聽！錄音開始需先一段自白！xxx將進行錄音存證！」、「報警 搬走 叫房東請她搬走否則解約不賠錢 放唸經然後自己帶耳塞」。

(中時電子報)