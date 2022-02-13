國內疫苗覆蓋率卡關，台大公衛團隊日前發現，國內有五類族群出現疫苗猶豫情形，中央流行疫情指揮中心今天表示，目前除已將疫苗宣導費從一百元調升至兩百元外，還將針對特定對象拍攝防疫大作戰的衛教宣導，盼能解除民眾的疫苗疑慮。

指揮中心表示，目前我國新冠肺炎的疫苗覆蓋率第一劑為82.28％、第二劑72.57％、基礎加強劑0.77％、第三劑為29.3％。

根據台大公衛去年六至十月間訪談的67位民眾，包含長者、慢性病患、孕婦、另類療法者及藍領階級等五類族群，發現上述族群皆認為疫苗資訊過於混亂，且不夠充分，其中以藍領階級與長者對疫苗最抗拒。

指揮中心發言人莊人祥說，農曆年前國內75歲以上族群，第一劑接種率為75％、第二劑為68.4％、第三劑36.3％，春節後的第一劑則為75.5％、第二劑69％、第三劑42.1％，接種率皆有微幅提升。

他進一步指出，目前除已提高居服員帶服務對象接種的獎勵至兩百元外，也期盼長照、洗腎機構能加強疫苗接種副作用之說明，且完成接種後的兩百元疫苗宣導品，也已延長至本月底。

此外，指揮中心也將針對特定族群拍攝防疫大作戰的宣導影片，盼能進一步解除民眾的疫苗疑慮，提高國內的疫苗覆蓋率。