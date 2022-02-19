陸國務院聯防聯控機制周六（19日）舉行記者會，國家衛健委疾控局副局長吳良有表示，經國務院聯防聯控機制批准，國衛健委近日已開始部署「序貫加強」（混打）免疫接種。

此前凡已經全程接種國藥中生北京公司、北京科興公司、國藥中生武漢公司的不活化疫苗，或天津康希諾公司的腺病毒載體疫苗，在6個月後且18歲以上的目標人群，可進行一劑次同源加強免疫，接種原始種類的新冠疫苗。

「序貫加強」免疫接種策略實施後，選擇上述3款不活化疫苗完成全程接種（2劑）的目標人群，還可以選擇智飛龍科馬的重組蛋白疫苗或康希諾的腺病毒載體疫苗作為加強劑。目標人群可以選擇同源加強免疫或序貫加強免疫任何一種。

吳良有並提到，國務院聯防聯控機制還已經批准深圳康泰公司和醫科院生物所的不活化疫苗可以供民眾同源加強免疫接種。

另據國家衛健委通報，截至2022年2月18日，中國已累計報告接種新疫苗30.75億劑次。