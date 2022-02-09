36歲游女與蕭男分手多年，仍頻傳訊息要求負責，蕭男去年2月間約游女談判，她恫嚇若不合理處理及道歉，要爆料揭發他不忠、劈腿，並放話糾纏一輩子，還寄電子郵件給蕭男論及婚嫁的女友，大罵「賤人」、「狗男女」，恐嚇要「見一次，打一次」。台中地院依2次恐嚇罪犯行各判拘役30日及50日，得易科罰金，仍可上訴。

判決書指出，游女與蕭男曾為同公司同事，並在自2013年至2016年10月間交往，游女離職、分手後，仍頻繁傳訊息要求蕭男負責，蕭男近年結交泰國籍女友，已論及婚嫁而想結束與游女關係。

蕭男約游女於去年2月24日在某咖啡店談判，游女恫嚇蕭男，若不給合理處理或道歉，將向蕭男的公司老闆及同事爆料他在兩人交往過程不忠、劈腿，辜負她，還放話要糾纏他一輩子。

蕭男的新歡是從事網路語言教學工作泰國籍女子，游女將矛頭轉情敵，去年3月4日至6日聯繫寄發3封英文電子信件給她，大罵她是「情婦」、「婊子」，與蕭男是「狗男女」，如果在台灣看到她，「見一次、打一次」，如果想繼續從事線上教學，就別嫁給他，然後分手，並且別來台灣。

案經蕭男與女友報案，游女否認恐嚇。台中地院法官以游女的法治觀念薄弱，不以合法理性方式溝通及解決問題，也未與被害人和解，恐嚇蕭男及他女友的2次恐嚇危害安全罪犯行，各判拘役30日及50日，得易科罰金。