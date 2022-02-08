全球爆發COVID-19疫情引發口罩荒，林姓投顧公司老闆看好口罩財有意買口罩機，賴男趁機詐稱有採購管道，派蕭男出面簽約，約定以720萬元購2條生產線，林男交訂金360萬元，卻等不到貨，蕭男另簽協定轉由別家廠商出貨，約定2台口罩機560萬元，並開支票擔保，豈料，林男沒拿到貨、支票又跳票，檢方依詐欺罪起訴賴男。

2020年起爆發COVID-19疫情，延燒出口罩荒，46歲賴男透過友人引介，得知林男有意買口罩機，竟詐稱有採購管道可盡速供貨，並指派蕭男在4月間與林男簽立720萬元購買2條高速口罩自動機生產線契約，約定在同年5月13日交貨，林付訂金360萬元，但逾交貨日仍苦等不到設備。

蕭男在5月底向林男承認，從未與口罩機的發明人及工廠簽約，再續向林男宣稱另家公司有供貨能力，林男信以為真，再與蕭男簽立協定，改由新廠商出貨口罩機2台、價格560萬元，先前訂金轉為價金，並開720萬元支票做擔保。

蕭男向林男保證，若公司違約，林男可將支票兌現，並獲賠償金100萬元。沒想到，林男在交貨日仍沒拿到設備，而支票也跳票，才知道被騙。

賴男到案坦承，他從沒有賣出任何一台口罩機，但否認詐欺，辯稱因協力廠商臨時要求2000萬元權利金，他不願意繳交，才無法如期交貨。蕭男則坦承，賴男指示他出面與林男簽買賣合約，並擔保如期交付口罩機等設備。

賴男在2021年2月間與林男達成和解，同意賠償360萬元及違約金180萬元，並已交付總金額540萬元。全案台中地檢署檢察官偵結，依詐欺罪起訴賴男。