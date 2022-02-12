高雄刑大製圖說明詐騙手法。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄一名年約73歲陳姓男子，於去年11月看到網路廣告投顧公司訊息，加入LINE群後，投資黃金期貨陸續匯出新台幣690萬元，想拿回本金時對方要求須再繳20萬元保證金，陳男此時才驚覺受騙，百萬退休金及積蓄被騙光，憤而向警方報案。

警方表示，該名陳男去年11月在LINE上，接到一家投顧公司訊息，告知加入會員操作股票，保證送飆股，每天最少獲利8％至15％，會費每月8888元。被話術吸引的他，想說退休後也沒什麼事做，乾脆加入會員想賺一點零用錢給孫子孫女當零用錢，於是觀察數天後加入會員，雙方以LINE通訊軟體對話，被拉入一個「VIP盈利計畫」群組。

陳男依LINE群訊息投資台股股票操作，但股票下跌虧損，隨後群組內假投顧公司宣稱可以介紹他轉入黃金期貨交易，並對陳男說有專業導師全程代操作，每月獲利約2％，要陳男把錢匯入指定帳戶代為操作，陳男不疑有他，依指示分8次匯款，前後一共匯了690萬元。

但一個月後，陳男因要用到資金，打算領出款項，但假投顧公司不斷藉口拖延時間，如要繳稅金、保證金，或以公司財務不在為由。等了半個多月，假投顧公司想騙他再匯款，只要再繳20萬元台幣就可拿回690萬元，陳男此時才驚覺自己應該受到詐騙並向前鎮警方報案。警方受理後，因匯款受款地位於雲林縣，全案依規定單一窗口受理後由偵查隊移轉管轄分局偵辦。

根據高雄市警方統計，高雄110年詐騙手法前三名為解除分期付款詐騙(ATM)、投資詐欺、假網路拍賣。警方提醒，投資詐騙典型四部曲，首先詐騙集團散播的投資資訊廣告，等加LINE後噓寒問暖誘騙投資，接著投資平台的帳號顯示假獲利，最後當要取回獲利須支付高額手續費，藉故不出金，最後消失無法聯繫。網路投資須冷靜思考，謹慎求證，高獲利通常伴隨著高風險，勿聽信不明來源投資訊息以防遭詐騙。