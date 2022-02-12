王世堅酸蔣萬安別當「軟男」 趙少康說話了

國民黨立委蔣萬安被視為年底角逐台北市長熱門人選，資深媒體人趙少康今(12)日中午出席陸軍官校專修班校友會年會時，被問及民進黨北市議員王世堅說蔣萬安是暖男，但千萬不要是「軟男」，他表示，蔣萬安能力不錯、學歷也不錯，當執業律師當得也不錯，每個人有每個人個性，有人個性強悍，不可能叫每個人都一樣。

王世堅11日說蔣萬安是暖男，但千萬不要是「軟男」，別再奉行「不犯錯、不得罪、不決定」的三不原則。趙少康表示，台北市副市長黃珊珊從議員到副市長有問政跟行政經驗，是很優秀的候選人，當初對方選議員也是自己提名的，但台北市長選舉當然還有提名問題，一方面也有基本盤問題，像是台北市藍大於綠，如果黃拿到20%票數，蔣萬安就比較危險，但到時候會不會有策略性投票？未來的變化很大，我相信不管哪個黨提名的都是優秀人選，選民要自己做選擇。

至於被問及蔣萬安聲勢很高，甚至被攻擊要驗DNA身世一事，趙少康說，這很無聊，選舉選到要驗DNA，這不是很無聊嗎？蔣萬安身世大家應該都很清楚，他也不是靠身世，他其實是靠自己努力、問政等等才有今天，光靠身世不可能有今天。

而蔣萬安今稍早也被媒體問到北市長選戰提前開打，不斷有政敵攻擊聲勢是否太過？他表示，其實民眾最關心的是疫情發展、何時能趨緩和解封，讓生活回到正常，才是民眾最關心的事情，不適合每天在談選舉。