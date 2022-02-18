國民黨直轄市市議員提名延續「N＋1」制度，提高新人、青年在民調結果的加權比例，戰鬥藍發起人趙少康認為，若總得票數沒增加，「N＋1」可能拉低個別候選人得票，導致席次不增反減，國民黨副主席連勝文今說，原則上當然希望透過青年保障機制，讓更多年輕人投入市議員選戰，但各地席次須因地制宜。

連勝文上午參加國民黨台北市黨部舉辦的新春團拜，被問到黨內有人認為青年新人加權機制不公平，連說，青年加權的方向是對的，不過，制度稍微有點複雜，最重要的是，新人因加權而出線，要確保能夠當選，若沒辦法勝選，就比較遺憾。

連勝文說，每個選區必須根據當地狀況，確認提名席次、加權情況如何、候選人實力，各地黨部都會有所考量。他強調，過去他也曾輔選過青年參政，若把新人跟現任放在一起拚民調，對大多數新人非常不利，也抹煞新人出線的機會，因此，應新人跟新人相互比較，並擴大提名名額，才是比較實際的作法。

戰鬥藍發起人趙少康呼籲黨中央深思縣市議員提名給新人「N＋1」保障名額，可能讓席次不增反減，連勝文指出，原則上當然希望透過青年保障機制，讓更多優秀年輕人投入市議員選戰，但有些選區沒有名額也不能硬塞，細節則是每個地方因地制宜。