俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）21日深夜宣布承認烏克蘭東部兩個分離主義共和國為獨立實體，並派遣部隊進駐。中廣董事長趙少康表示，俄烏之間的衝突，台灣應該引以為鑑，如何維持兩岸間的穩定，與中美雙方都保持良性互動，避免淪為大國博弈的棋子，甚至成為戰爭的受害者，「必須戒之、慎之」。

趙少康今天(22日)在臉書上表示，烏克蘭情勢今天出現變化，俄羅斯進軍烏克蘭東部，普丁還宣布承認烏東2小國是獨立國家，緊張氣氛升高。戰爭還沒真的開打，全球油價、金價大漲，股市重挫，連遠在亞洲的台灣股市也開低走低，大跌超過252點，一旦真的開打，不只烏克蘭人民顛沛流離、妻離子散令人同情，全球金融市場勢必再度受到衝擊，美俄歐盟之間的軍事介入，會讓局面更棘手。

趙少康認為，戰爭是殘忍的，是我們最不希望看到的局面，因為它帶來的是仇恨、是悲傷、是流血、是後悔，更會影響好幾代人的歷史。所以我認為「和平絕對比動武」好，能夠調解就不要出兵、能夠和平就不要戰爭，任何國家都不應該藉由武力來換取執政者的利益，這都是不應該的。

趙少康指出，烏克蘭在總統波洛申科任內，內戰頻傳，奪走約1萬3000條人命。如今俄羅斯總統普丁以「維和」為由派俄軍進駐烏東兩個分離共和國，萬一爆發戰爭，死傷人數難以想像。

趙少康也說，對於俄烏未來的發展，我們表達憂心與關切，更希望最後是以和平方式解決衝突。然而，國際之間重要的是溝通與聯繫，不管是東歐、南美還是印太地區，區域間的和平與穩定是最重要的。

趙少康坦言，對台灣來說，雖然我們跟烏克蘭不同，但我們還是應該引以為鑑，不到最後關頭絕對不能輕啟戰端，更要避免刻意挑起衝突。如何維持兩岸間的穩定，與中美雙方都保持良性互動，避免陷入任何一方的陷阱，被當成大國博奕中的棋子，最終讓人民成為戰爭下唯一的受害者，必須戒之、慎之。