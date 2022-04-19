一名人妻在臉書分享，她連2胎產後付錢請婆婆坐月子，第1胎給4萬，第2胎給6萬，但婆婆每餐都煮麻油雞飯，自誇做得很好，讓她超無言。文章曝光後，不少網友直說，同樣花4萬元還不如訂購月子餐，或請月嫂。

這名人妻在臉書粉專《靠北婆婆2.0》匿名投稿，稱她生2胎都請婆婆替她坐月子，第1胎支付4萬元，但婆婆幾乎每餐都準備最基本的麻油雞湯搭白飯，她曾明說想吃魚，婆婆以「腥味」為由推託，只煮過1次，或是購入補藥杜仲粉，僅讓她沾著食用。

人妻說，生完第2胎後，她心想是最後一胎，便拉長月子時間為40天，給婆婆的費用從原先的4萬增加為6萬元，但婆婆仍舊不改菜單，天天煮麻油雞湯與白飯，還建議她下樓與家人一起吃飯，不必坐滿40天，自豪替她坐月子很到位，她忍無可忍才決定上網抱怨。

文章曝光後，不少網友看了直搖頭，表示比起委託婆婆，寧願花錢訂購月子餐較省事，後者吃的營養，還不需看婆婆臉色又欠人情，「有第一次經驗了還願意給婆婆做第二次，很佩服你的勇氣可嘉」、「所有能欠的人，唯獨就是不想欠婆婆」、「四萬可以訂到很好吃的耶…你真的是孝媳」、「4萬跟6萬都可以請月嫂了」。