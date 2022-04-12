檢調獲報，「寰宇龍騰」國際公司實際負責人張相雲、執行長賴允彰等人涉嫌對外招攬民眾投資「保本投資」，吸金30億元台幣，違反《銀行法》，台北地檢署11日指揮調查局台北市調查處兵分11路搜索，約談賴允彰、高階主管陳瑤函、陳蓮珍、李慧真及員工伍孝鵬等人，訊後認為賴允彰、陳瑤函聲請羈押禁見。陳蓮珍500萬元交保、伍孝鵬20萬元交保、李慧真請回，另張相雲未到案，不排除通緝。

檢調獲報，張男等人涉嫌自2017年間起，涉嫌未經主管機關許可，向投資人招攬投資外匯保證金，每單位投資金額為1萬美元，宣稱期滿可贖回，年利率高達20％的「保本投資」，共吸收資金約上億美元，約30億台幣。

檢調查出，寰宇龍騰登記在萬那杜共和國，為境外公司，實際負責人為張相雲，其在北市信義區設立營運據點，同時涉嫌對外宣稱，可透過操作外匯保證金獲利，每單位1萬美金，年利率可高達20％，投資保本，期滿可贖回，吸引眾多投資人砸錢，自2017年起共吸金約上億美元，約30億台幣。

據寰宇龍騰官網聲稱公司是「新創且多元」的企業控股集團，且橫跨金融、資訊軟體、汽車及地產，關係企業遍及兩岸三地及東南亞，致力成為首屈一指的金融外匯交易平台商，提供客戶資金管理的客製化服務。