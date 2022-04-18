年初以來，美國股市在通膨持續攀升、俄烏衝突升溫以及聯準會升息等事件紛擾下，美股也震不停，根據統計，今年以來S&P500指數和那斯達克指數同呈現跌勢。聯博表示，股市評價已逐漸反映對於升息、地緣政治風險等利空因素的預期，儘管股市波動料將再持續一段時間，只要投資獲利品質佳、具成長韌性且評價合理等個股投資則不必擔心美股波動。

聯博投信股票投資策略師李長風表示，美國聯準會於三月啟動升息循環，市場預期升息將帶動利率走升，造成股市波動。然而，企業基本面並未出現惡化的現象，經濟活動也持續復甦，因此股票評價的修正，反而提供長期佈局股市的投資機會。另一方面，隨著美國勞動參與率持續改善，勞動市場壓力趨緩，將有利於通膨自高點回落，市場普遍預期美國通膨壓力有望於2022年第二季後緩解，市場波動也可望趨緩。

李長風說，雖然在升息環境下，較難出現大幅的本益比擴張，但企業獲利是推升股價成長的重要動能之一。從歷史經驗來看，統計1999年、2004年與2015年三次升息循環，MSCI世界指數在升息期間皆有表現，且企業獲利能力是驅動股價的主要動能之一。由於央行採取升息往往是代表經濟前景熱絡，倘若基本面仍持續轉佳，股市後續表現將可望續航。

儘管利空可能多半已反映於股價，但不確定性因素猶存，投資人仍將身陷波動較大的投資環境，李長風說，持續布局美國獲利佳、股價合理及高品質成長股等，與投資人分享三大選股心法。

隨著美國進入升息循環，市場波動較大，李長風提醒投資人應關注企業品質，切勿追逐評價過高的標的，以控制下檔風險。目前的環境下，建議聚焦科技、醫療、消費三大成長產業中的投資題材，例如線上廣告、雲端運算、線上支付、尖端醫療設備、電子商務等等，以把握具長期成長動能但相對不受景氣循環影響的成長題材。