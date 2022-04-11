南投縣議員廖梓佑，聘用兒子洪浩軒為助理，但因助理收入影響農業貸款資格，竟將李姓助理薪資調高為5萬元，再將其中2萬元轉給洪浩軒，案經南投地院法官審結，依偽造文書罪判處徒刑3月、緩刑2年，並應向公庫支付15萬元。

法官在判決書中指出，廖梓佑自2018年4月1日起，以月薪2萬6000元至4萬元不等，聘用其子洪浩軒為公費助理；同年9月，以月薪2萬7000元聘用李秀玉擔任公費助理。

2019年，洪浩軒向草屯鎮農會辦理貸款，但因每年領取助理費與年終獎金合計超過26

萬元，就不能辦理農業貸款，只能辦理利率較高的一般貸款，因此，洪浩軒不再領取公費助理費，但仍實際從事議員助理工作。

廖梓佑於同年6月，將李秀玉的公費助理費由3萬元虛偽提高為5萬元，製作不實的南投縣議會自聘公費助理遴聘異動表後，提交南投縣議會，致使不知情且不具實質審查權的承辦公務員，誤認廖梓佑是以每月5萬元聘用李秀玉，而按月將不實事項登載在南投縣議會助理員工薪資清冊，及勞、健保資料。

李秀玉則是從每月5萬元薪資中，提領2萬元現金交付洪浩軒，做為洪浩軒實際從事議員助理工作的報酬，卻損害南投縣議會對於補助議員遴用助理費用管理及勞、健保費、勞工退休金計算的正確性。

李秀玉共同觸犯使公務員登載不實罪，處有期徒刑2月，如易科罰金，以1000元折算1日，緩刑2年，並應於判決確定後6個月內，向公庫支付10萬元。