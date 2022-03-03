鄭宜農2日晚間舉辦台語全創作專輯《水逆Mercury Retrograde》聽歌會，首次以全台語寫詞，讓她直呼是大挑戰，光詞語的使用就讓她苦惱不已，她也分享專輯製作期間也被「水逆」到了，提到在確認音檔除了遇到難以解釋檔案壞掉的狀況，甚至整顆硬碟壞掉，所幸一切有驚無險。而這次視覺宜農則首度嘗試復古感的新造型，其中綁著辮子且留著前衛瀏海的裝扮也榮登她本次最愛造型。

她表示專輯名稱《水逆》主要是想講多一點溝通的面向，這次全台語創作覺得超難，一開始沒發現很難，笑說：「頭洗下去才發現事情不對勁。」但過程中遇到很多人幫忙，幫忙矯正台語的用字、咬字，過程有好幾首歌都重寫。原本去年底就想發，不過中間經過很多次修改，最後變成今年。

被問到有沒有向前夫、滅火器主唱楊大正請教台語，鄭宜農笑說：「他現在都放生我！」開玩笑表示，自己現在是自己的老闆，不會抗議楊大正放生她，這次專輯主要是自己主導，楊大正聽過1次專輯後，只說了1句：「我不管是對的。」