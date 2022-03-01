陳子鴻率領金曲歌王荒山亮、王治平、魏嘉瑩、郭芝吟（吱吱）、老王樂隊將5日盛大舉辦「喜歡音樂節」。陳子鴻身為該活動的大家長，當天不僅將以歌手身份上台，也會和荒山亮以百歲男子組合「鴻亮兄弟」登場，同時獻唱新歌〈來來去去〉。

「鴻亮兄弟」去年站上台北小巨蛋，擔任金曲台語歌后詹雅雯演唱會嘉賓，表現亮眼；陳子鴻過去曾替江蕙製作專輯《愛著啊》、《愛做夢的魚》、《甲你攬牢牢》等，4度奪下最佳台語專輯，荒山亮則是第23屆金曲台語歌王，2人共有5座金曲獎加持，陳子鴻更預告他們將在「喜歡音樂節」翻唱江蕙經典歌曲，充滿藍調搖滾風情，至於歌名暫時保密，敬請期待。

他們新歌〈來來去去〉是陳子鴻過年期間在家有感而發的創作，因為當時適逢年節返鄉期間，許多人在車站來來去去，讓他想起人的一生中，身邊的至親、朋友等，也都是來來去去，他直說：「有緣聚在一起，無緣慢走不送，祝福大家健康快樂。」

陳子鴻一開始創作是國語版，後來因為要跟荒山亮合唱，火速改成台語歌詞，他們現在正積極練團彩排，雖然是首次合唱，但相識多年，默契十足，陳子鴻專心彈著吉他，荒山亮則吹起口琴，開心享受音樂時光。