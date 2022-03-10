天王周杰倫和女星昆凌結婚多年，先後生下一對寶貝兒女後，今年1月驚喜公開有了第三胎的好消息，幸福美滿生活羨煞眾人；日前周杰倫才帶昆凌逛街，甜曬愛妻「老公視角」美照，今（10）日昆凌在IG上傳兩人喝下午茶合照，掌鏡人居然是「二姐」江蕙，引起網友熱烈討論。

昆凌和周杰倫在1月19日大方公開懷第三胎喜事，周杰倫更風趣地表示，「原本想說出生了再來公布，看來是防守不住，這最美好的禮物，有押『孕』喔」；目前昆凌才28歲，她先前受訪被問到有無考慮生第三胎，當時表示等到她30歲，沒想到美好的意外已經迫不及待加入他們的世界。

昆凌曬和周杰倫的甜蜜合照，掌鏡人竟是二姐江蕙。(圖/ 摘自昆凌IG)

而進入「卸貨倒數」的昆凌，今日在IG限時動態分享一張閃照，和老公周杰倫外出愜意地喝下午茶，兩人都穿著一身黑的情侶裝，照片中更看不出昆凌隆起的孕肚，四肢更纖細到宛如沒懷孕；驚喜的是，昆凌在右下角寫著「謝謝二姐掌鏡」，原來當天是周董夫妻和江蕙一起外出喝茶，儘管金曲歌后江蕙沒露面，但3人感情如此好已讓網友們討論到翻。

台語金曲歌后江蕙。(圖/ 取自中時資料庫)

歌后江蕙（二姐）是台語樂壇指標性人物，2015年選擇結束44年歌手生涯，封麥決定過著低調生活；而周杰倫和江蕙其實淵源很深，周杰倫還沒紅的時候，她認為要給新人機會，決定選唱由他創作的〈落雨聲〉，這首歌後來也成為經典名曲。