公廣集團董事長陳郁秀請辭 李永得：尊重決定 11:222022/04/22 中時 李怡芸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 文化部長李永得。(圖／本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華視1天出包2次，陳郁秀(圖右)、陳雅琳請辭。(圖／本報系資料照) 針對公廣集團董事長陳郁秀公開聲明請辭一事，文化部長李永得表示尊重，亦尊重公視董事會後續決定。李永得重申，期許華視應痛定思痛，徹底檢討整體管理及標準作業程序，絕對不得再犯。 柏克夏接班問題浮現 美最大退休基金 挺撤換董座巴菲特 華視新聞出包陳雅琳請辭代總經理 下周赴立法院備詢 #李永得 #公廣集團 #董事長 #陳郁秀 #請辭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 認賠了結！三商壽Q1虧損33.2億元 兩大股東請辭董座及副董 18:132022/04/20 財經 解鎖千億金庫2／大哥當永久董事長也夠了 小K張國煒將繞道新加坡拿回巴拿馬長榮國際 09:372022/04/21 財經 繼任人選待董事會決議 街口投信董座王律傑 突請辭 04:102022/04/22 金融．稅務 臉丟到國外！路透報導華視出大包 他諷：NCC主委口中最棒電視台 12:562022/04/21 政治 華視惡搞戰爭恐慌 立委促NCC撤照 04:102022/04/21 政治要聞 華視連續出包 凌晨宣布董事長陳郁秀、代總經理陳雅琳請辭 01:532022/04/22 娛樂 華視誤報新北遭共軍導彈擊中 藍委要求NCC撤52台執照 11:542022/04/20 政治 夏帝投資轉讓樂士持股 解任董事 04:102022/04/19 證券．權證 華視「共軍來襲」烏龍釀恐慌 綠委批：日防夜防家賊難防 17:432022/04/20 政治 傳三商美邦虧損致董座、副董請辭 知情人士：專業經理人是趨勢 18:212022/04/20 財經 《電腦設備》佳世達董事長陳其宏 獲ERSO Award肯定 15:292022/04/19 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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