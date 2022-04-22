華視1天出包2次，陳郁秀(圖右)、陳雅琳請辭。(圖／本報系資料照)

針對公廣集團董事長陳郁秀公開聲明請辭一事，文化部長李永得表示尊重，亦尊重公視董事會後續決定。李永得重申，期許華視應痛定思痛，徹底檢討整體管理及標準作業程序，絕對不得再犯。