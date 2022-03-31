宜蘭縣政府今天（31日）宣布每一戶發放一個具有瀝水功能的廚餘桶，清潔隊把回收的廚餘送至宜蘭縣有機廢棄物處理廠，製成有機培養土。（吳佩蓉攝）

環保意識抬頭，宜蘭縣政府今天（31日）宣布每一戶發放一個具有瀝水功能的廚餘桶，請民眾將瀝完水後的廚餘，倒入清潔隊垃圾車後的廚餘桶，清潔隊回收的廚餘將送至宜蘭縣有機廢棄物處理廠，製成有機培養土，達到循環經濟功效。

宜蘭縣政府環保局表示，過去宜蘭縣內的廚餘回收分兩桶，分別為熟廚餘養豬，需投入垃圾車後方設置的藍色廚餘桶；生廚餘堆肥則是投入黃色廚餘桶，時常要提醒分類，造成民眾倒廚餘的不方便。

環保局表示，宜蘭縣有機廢棄物處理廠2021年9月試營運迄今，可同時處理熟廚餘及生廚餘，民眾可將生、熟廚餘一起投入此次發放的廚餘桶內，再一起倒入垃圾車後方的廚餘桶，盼提高縣民排出廚餘意願。

環保局長黃政釧表示，已購置17萬8000桶家用廚餘桶，在2022年3月底前陸續送達各鄉（鎮、市）公所指定地點，預計4月底前由清潔隊及村里鄰長協助將家用廚餘桶發送至縣內每一戶縣民手中，希望普及縣民排出廚餘的觀念。