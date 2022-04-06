力麗威斯汀酒店加碼回饋給鄉親，即日起至6月30日，宜蘭縣民可享7折優惠，1位縣民更可攜伴9位非宜蘭縣縣民一同用餐，體驗1＋9的優惠。（吳佩蓉攝）

宜蘭力麗威斯汀度假酒店自2017年營運後，每年都會捐贈免費住宿券給弱勢團體；今年力麗酒店在宜蘭縣政府促成下，與宜蘭聯勸基金會合作，捐贈100張住宿券協助聯勸辦理公益募款，回饋給縣內身心障礙機構團體、精神障礙機構團體、老人機構團體等需要幫助的團體。

宜蘭縣政府與宜蘭力麗威斯汀酒店在2012年6月27日完成簽約，辦理「宜蘭縣員山公園溫泉會館興建、營運、移轉（BOT）案」，攜手打造宜蘭縣首間國際級酒店，2017年5月13日正式營運，創造在地居民許多就業機會。

力麗威斯汀的董事長蔡宗易表示，除了捐出100張住宿券，加碼回饋給鄉親，即日起至6月30日，不分平假日到知味西餐廳享用東南亞美食，宜蘭縣民可享7折優惠，1位縣民更可攜伴9位非宜蘭縣縣民一同用餐，體驗1＋9的優惠。

宜蘭聯勸基金會陳耀德董事長表示，感謝縣府與力麗威斯汀共同拋磚引玉，一起成為支持縣內社福團體的重要力量，所有善款將幫助縣內弱勢社福機構及照顧弱勢家庭所需經費使用。