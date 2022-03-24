民進黨副祕書長林鶴明今在《震傳媒》接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，問到民進黨若在年底選舉席次敗給國民黨，黨主席是否會換人，林鶴明回應，民進黨不會輸，「有創意的假設，這件事不會發生」。

2022年底將舉行縣市首長選舉，民進黨內大老包括前副總統陳建仁、衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍等人究竟何去何從，林鶴明表示，民進黨內有選對會，選對會第一波提名已將執政縣市提名，之後會針對沒有執政的縣市進行第二波提名。

林鶴明說，民進黨台北市市長候選人目前還在徵詢中，現在選舉態勢變化非常快，民進黨有自己的節奏，主席、選對會、工作小組等等，都已經開始在徵詢多方意見。

民進黨日前傳出，北北桃提名將在6月後處理，林鶴明表示，提名本就需要大家不斷交換意見，他舉例，2014年時，柯文哲與民進黨的整合是在8月才完成，3、4個月就可以打到很激烈，更何況現在還不是選戰的最後階段。

因應年底選舉，民進黨內部紛爭不斷，有媒體批評「民進黨初選只剩唯一支持蔡英文」，對此，林鶴明反駁，「會寫這種評論的人就是不了解民進黨」。

他說，因為在民進黨的中執會中，從來沒有唯一支持蔡英文這種狀況，因為在決策前，主席都會與大家共同決議、討論，而且時常會有人舉手挑戰主席，大家可以自由說出自己的意見，但是當黨共同決定後，這件事就成為黨的決策，這也是民進黨內非常優良的傳統。

談到陳建仁近況，林鶴明說，陳建仁在離任副總統到中研院後非常開心，每天都在寫學術論文，還出了一本公共衛生的書，賣得很好，所以很沉浸在學海當中。