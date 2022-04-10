消防局首次加入空拍機勤務，形成陸海空3D立體部署。（圖／澎湖縣消防局提供）

睽違2年的澎湖國際鐵人三項競賽（2022 Fubon Financial IRONMAN Taiwan），10日清晨6時在澎湖最美麗的嵵裡海灘鳴槍起跑，澎湖縣消防局也首次出動高科技空拍機，由局長許文光親自在現場指揮，配合4艇27人執行海上警戒及緊急援助勤務，除有7位選手因被水母螫傷、抽筋或身體不適等情形，由救生艇護送上岸診療外，其餘均順利完成3.8公里游泳賽程。

許文光表示，今年首次加入空拍機勤務，形成陸海空3D立體部署，澎湖國際鐵人三項賽由消防局統籌規劃海上緊急援助工作，區分為指揮組、岸際救助組及作業督導組。為使安全維護更為周延，首次以空拍機執行海上警戒，利用空拍及熱顯像功能之優勢，巡查活動海域現場，並將選手狀況於第一時間轉報岸際救助組，執行緊急救援或相關協助。

競賽活動自上午6時鳴槍，直到8時46分最後一位選手上岸，除有7位選手因被水母螫傷、抽筋或身體不適等情形，必須由救生艇護送上岸診療外，其餘選手都能順利完成3.8公里游泳賽程。最後並由消防局與主辦位核對所有參賽選手晶片人數無誤後，確認全部選手均安全上岸，任務圓滿達成。