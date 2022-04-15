台灣賽車教父廖老大也在馬公街上被民眾捕獲本尊，大家紛紛搶著跟他合照留念。（民眾提供）

2022澎湖華盟拉力賽-澎湖伯盃拉力越野房車賽，將於16、17日兩天在美麗的澎湖縣湖西鄉龍門戰車公園盛大舉辦，此次車手及其眷屬總共將有超過千人跨海參加，一起為參賽車手們加油應援，賽車界網紅名人台灣賽車教父廖老大也率車隊參賽，提前為花火節熱身。

據主辦單位表示，本次參賽的車手在全力拚搏、展現高超技巧的同時，也希望能帶動澎湖的觀光發展，讓大家除了欣賞澎湖美麗的海岸線之後，也可以享用澎湖在地美味料理，度過快樂的親子時光，讓所有造訪澎湖的遊客們，在暢遊澎湖之外，也能有一場滿足腎上腺素的官能饗宴。

澎湖2003年就曾舉辦越野拉力賽，地點也是在龍門戰車公園的產業道路，這次主辦單位將以4回合賽事制進行 超過200公里的高速賽車在產業道路上呼嘯而過，充滿視覺、聽覺的超嗨感受，相當具有可看性。越野拉力賽最大亮點各式改裝賽車、超跑，前2天陸續搭乘台華輪運抵澎湖，我們路上熟悉常見的硬皮鯊、EVO、喜美、RX7等，擠滿在停車場相當壯觀，車手與維修團隊做著賽前保養，希望調校出最佳狀態，一舉拿下好成績。

在澎湖龍門尖山港可以看到經典90拉力車款齊聚曝光，都是車迷們熟悉的日系、法系與義系賽車，許多當地民眾特地前往一窺究竟，台灣賽車教父廖老大也在馬公街上被民眾捕獲本尊，大家紛紛搶著跟他合照留念。主辦單位說明，此次參賽車輛都是按照FIA規範改裝，安全配備及各項改裝都須合乎協會規範，賽車區分為街車四傳組、街車改裝組、街車手排組、街車自排組、街車後驅組等等。